В Якутии первичные анализы показали коронавирус у шести человек. Все они являются работниками Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК).

Первоначально подозрение на коронавирус выявили у ее руководителя Андрея Коробова, прилетевшего из Швейцарии. А в четверг оперативный штаб при правительстве республики сообщил, что первичные анализы показали наличие коронавируса еще у пяти работников ЯТЭК.

В сообщении приведены слова главы Якутии Айсена Николаева: "Четверо - менеджеры ЯТЭК, приехавшие из Москвы, и один местный работник. Все уже изолированы. Результаты анализов гендиректора ЯТЭК Коробова пока не известны".

Анализы Коробова в среду были направлены в новосибирский исследовательский центр "Вектор". Ожидалось, что результаты будут получены утром в четверг, однако их до сих пор нет. В штабе отмечают, что задержка связана с возросшей нагрузкой на новосибирский центр.

Находящиеся в Якутске сотрудники компании ЯТЭК переведены на удаленный режим работы.