Новости

В Коми запускают производство защитных костюмов и масок 10:49
Большинство случаев заражения COVID-19 исходят от людей без симптомов 10:48
Путин назвал отличия президента от царя 10:43
Пользователей Сети поразили прыгающие по ухабам машины в США 10:40
Физики СПбГУ приблизились к решению задачи термоядерного синтеза 10:39
Инфекционист посоветовал заменить маски тем, что "под рукой" 10:32
На Байкале спасли заблудившуюся нерпу 10:26
Меркель назвала коронавирус крупнейшим вызовом со времен Второй мировой 10:22
Ведущие автозаводы в США останавливают работу из-за коронавируса 10:13
В регионах РФ из-за коронавируса подорожала аренда загородных домов 10:07
Ольга Васильева назначена председателем попечительского совета РАО 10:05
Nissan запатентовал в России имя Ariya 10:03
ВДНХ закрывает места, рассчитанные на прием более 50 посетителей одновременно 09:58
В Сочи мошенник обманул 140 дольщиков на 370 млн рублей 09:56
Замминистра МЧС Татарстана арестован по делу о мошенничестве 09:52
Застрелившего восьмерых сослуживцев срочника этапировали в СИЗО Читы 09:52
Красноярские ученые нашли решение проблемы древесных отходов 09:47
В Якутии первичные анализы показали коронавирус у шести человек 09:44
США не смогли отследить подлодку проекта "Борей" 09:40
Видео: На Урале устроили парад для фронтовика - освободителя Европы 09:38
Кабмин назвал задачи и приоритеты в борьбе с распространением коронавируса 09:34
Бывший вице-мэр Воронежа задержан за крупную взятку 09:26
UFC объявил о переносе из Бруклина боя Нурмагомедова и Фергюсона 09:24
Россия обеспечила потребности Киргизии в диагностике COVID-19 09:21
В ТиНАО появятся новые пожарные отряды 09:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
Знак об установке камер фиксации нарушений появится в ПДД
Знак об установке камер фиксации нарушений появится в ПДД
19.03.2020 09:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Якутии первичные анализы показали коронавирус у шести человек

Текст: Владимир Таюрский

В Якутии первичные анализы показали коронавирус у шести человек. Все они являются работниками Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК).

Первоначально подозрение на коронавирус выявили у ее руководителя Андрея Коробова, прилетевшего из Швейцарии. А в четверг оперативный штаб при правительстве республики сообщил, что первичные анализы показали наличие коронавируса еще у пяти работников ЯТЭК.

Пленарное заседание парламента Якутии отменили из-за коронавируса

В сообщении приведены слова главы Якутии Айсена Николаева: "Четверо - менеджеры ЯТЭК, приехавшие из Москвы, и один местный работник. Все уже изолированы. Результаты анализов гендиректора ЯТЭК Коробова пока не известны".

Анализы Коробова в среду были направлены в новосибирский исследовательский центр "Вектор". Ожидалось, что результаты будут получены утром в четверг, однако их до сих пор нет. В штабе отмечают, что задержка связана с возросшей нагрузкой на новосибирский центр.

Находящиеся в Якутске сотрудники компании ЯТЭК переведены на удаленный режим работы.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО ДФО Якутия Якутск Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Кабмин назвал задачи и приоритеты в борьбе с распространением коронавируса
Началась эвакуация российских туристов из Черногории
ФАС примет необходимые меры при росте цен на бензин
Путин призвал не верить фейкам по коронавирусу
Что надо знать о коронавирусе: меры профилактики и где сдать анализ
Сертификаты на маткапитал семьи получат автоматически