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19.03.2020 09:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Застрелившего восьмерых сослуживцев срочника этапировали в СИЗО Читы

Текст: Юлия Гарднер

Рамиль Шамсутдинов, устроивший стрельбу в воинской части Забайкалья, из-за которой погибли восемь человек, этапирован в СИЗО Читы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ссобщение его адвоката Равиля Тугушева. Ранее подозреваемый проходил психиатрическую экспертизу в Москве.

"Мы беседовали, чувствует он себя хорошо, здоров", - сказал Тугушев.

Фото: iStock
Устроивший расстрел в части Забайкалья срочник раскаялся в содеянном

Напомним, 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов во время смены караула открыл огонь из табельного оружия по своим сослуживцам. Это произошло в воинской части ЗАТО Горный в Забайкальском крае. Сначала он застрелил двух офицеров. После приказал солдатам лечь на пол и расстрелял их. Были убиты восемь человек, в том числе пятеро солдат срочной службы и один контрактник. Еще двое военнослужащих получили ранения. Сам Шамсутдинов сдался и был задержан.

Расследуется уголовное дело по статье об убийстве двух и более и лиц. В обстоятельствах трагедии помимо СК разбирается специальная комиссия во главе с замминистра обороны РФ Андреем Картаполовым. По предварительным данным, причиной убийства стал конфликт рядового с одним из офицеров вкупе с серьезным психологическим напряжением.

Кроме того, в декабре 2019 года было возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в воинской части в Забайкальском крае. Шамсутдинов, пострадавший во время стрельбы Евгений Графов и еще несколько военнослужащих проходили по этому делу в качестве потерпевших. 3 марта суд признал виновным по делу срочника Руслана Мухатова и приговорил его к двум годам лишения свободы условно со штрафом в 30 тысяч рублей.

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