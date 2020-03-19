На Вятке число заболевших с подозрением на коронавирус выросло до шести

В Кировской области число заболевших с подозрением на коронавирус выросло до шести человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Последний случай тест-система выявила у молодого человека, который прилетел из Швейцарии на чартерном рейсе, а затем приехал в Киров на поезде. Сейчас пациент находится в специальном изолированном боксе инфекционной клинической больницы. Анализы мужчины отправлены в лабораторию для подтверждения диагноза.

В инфекционной больнице также находится женщина с подтвержденным диагнозом "коронавирус", ее муж и еще четыре кировчанина, у которых тест-система показала положительный результат. Среди них девятилетний ребенок. Их анализы изучаются в лаборатории. Все они являлись пассажирами поезда Москва - Новый Уренгой и ехали по соседству с заболевшей женщиной.

Врачи фиксируют у них стабильное удовлетворительное состояние. Установлены люди, с которыми они контактировали.