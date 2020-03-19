В Кировской области коронавирус подтвердился еще у двоих людей

В Кировской области лабораторно подтверждены два новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Таки образом, на сегодня в области зарегистрировано три пациента с коронавирусом. Это супружеская пара, вернувшаяся из поездки в Германию, и пассажир поезда Москва - Новый Уренгой. Места всех троих находились рядом. Сейчас они находятся в изолированных боксах инфекционной больницы города Кирова. Состояние здоровья оценивается как стабильно удовлетворительное.

Из лаборатории ожидаются результаты еще четырех пациентов, у которых подозревают коронавирус. Один из них прибыл в Москву чартерным рейсом из Швейцарии, а в Киров приехал на поезде. Сейчас устанавливается, с кем он мог контактировать.