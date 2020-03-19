В Пермском крае осудили банду вымогателей

Суд признал виновными в вымогательстве трех жителей поселка Октябрьский Пермского края. За совершение преступления они были задержаны полицией в 2018 году.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, было установлено, что трое осужденных 1983 и 1985 годов рождения требовали от местного жителя денежные средства в размере 60 тысяч рублей, а также передачу прав собственности на автомобиль стоимостью 400 тысяч рублей. Получив отказ, они жестоко избили свою жертву кулаками и обрезком трубы.

Опасаясь за свою жизнь, гражданин написал расписку о возврате несуществующего долга, а также подписал договор купли-продажи транспортного средства, согласно которому передал злоумышленникам в собственность свой автомобиль и якобы получил за него денежные средства.

Суд приговорил виновных к лишению свободы на сроки от трех с половиной лет до шести лет лишения свободы в колониях общего и строго режима.