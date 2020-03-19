В Самаре сотрудника Ространснадзора заподозрили в хищении

В Самаре Приволжское следственное управление на транспорте СК России завело уголовное дело на начальника Управления государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

Он обвиняется в присвоении денежных средств и использовании служебного положения.

Следователи выяснили, что с 2017 по 2019 годы он выплачивал повышенное материальное вознаграждение работникам бухгалтерии управления Ространснадзора, а потом получал от них часть выплаченных денежных средств и использовал их в личных целях.

Всего таким образом было похищено не менее 250 тысяч рублей.