В Пятигорске осудят мужчину, зарезавшего трех человек в гараже

В Пятигорске завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя, который убил троих человек. Об этом в четверг сообщили "РГ" в следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю.

Инцидент произошел утром 1 июля 2019 года. Шестеро мужчин распивали алкоголь в одном из гаражей города. В какой-то момент между двумя из них произошел конфликт. Тогда обвиняемый схватил нож и нанес множество ранений своим обидчикам. В итоге двое из них скончались на месте, еще один умер в больнице.

- В медицинское учреждение был госпитализирован еще один, 38-летний, потерпевший, который, благодаря своевременно оказанной помощи, остался жив, - отметили в следственном управлении СК РФ по краю.

На обвиняемого возбудили уголовное дело по части второй статьи 105 УК РФ ("Убийство") и части третьей статьи 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление"). Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.