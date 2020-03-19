Первые подлодки: почему День моряка-подводника отмечают 19 марта

19 марта 1906 года по указу императора России Николая II в классификацию судов военного флота были включены подводные лодки. В состав российского флота вошли подлодки "Форель", "Касатка", "Сом" и "Осетр". В том же году был учрежден праздник - День моряка-подводника. Впоследствии его отменили пришедшие к власти большевики, а в 1996 году этот праздник восстановили.

О событии 19 марта 1906 года свидетельствовал и приказ по Морскому ведомству России № 52 от 24 марта 1906 года, который подписал морской министр адмирал Алексей Бирилев. 9 апреля учредили Учебный отряд подводного плавания при порте в Либаве.

В 1907 году вышли руководящие документы по отбору личного состава, в том числе и по состоянию здоровья. Особые требования предъявлялись к офицерам. Они должны были полностью знать устройство лодки, уметь обслуживать все механизмы, управлять электрическими станциями гребных электродвигателей, двигателями внутреннего сгорания, рулями, клапанами балластных цистерн.

Предъявляли к офицерам и особые требования в части личных качеств. В "Положении о прохождении службы в подводном плавании" указывалось: "Член экипажа подводной лодки, не пользующийся признанием и авторитетом среди офицеров и нижних чинов, подлежит списанию с нее".

Брали в подводники в основном добровольцев. Матросы шли из-за повышенного денежного содержания, специалисты кораблей 1 ранга хотели добиться повышения. А еще привлекало и качество питания. В паек входили мясные и рыбные консервы, сгущенное молоко, сухофрукты.

К тому же на подлодках поддерживались чистота, порядок, дисциплина. С особым отношением относился к подводникам и император. Так, в 1909 году при проведении смотра подводников-черноморцев Николай II объявил "высочайшее благоволение" офицерам и "царское спасибо" с денежным вознаграждением нижним чинам. Такие смотры проводились регулярно.

А в 1911 году сформировали первое соединение - бригаду подводных лодок. Она входила в состав Балтийского флота и базировалось в Либаве. Здесь были 11 подводных лодок, плавучие базы "Европа" и "Хабаровск".

Активно использовали субмарины в годы Первой мировой войны. А к ее окончанию они сформировались в отдельный род войск ВМФ. К началу Великой Отечественной войны в Советском Союзе в четырех флотах насчитывалось более 200 подводных лодок.

Современный подводный флот России - это не только передовые конструкторские решения и технологии в области кораблестроения, но и высокопрофессиональные специалисты, знающие и гордящиеся своей профессией.

С 2003 по 2019 годы ВМФ России получил на вооружение 15 подводных лодок. На Черноморском и Северном флоте служат по шесть новых субмарин, на Тихоокеанском - три.