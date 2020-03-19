Под Калининградом появится радар для наблюдения за всей Европой

Вторая загоризонтная РЛС "Контейнер" для наблюдения за воздушным пространством будет размещена в Калининградской области. Поле зрения радара простирается над всей Европой, а также над Великобританией.

- Сейчас под станцию рассматривается несколько площадок. Сам радар будет поставлен в ближайшей перспективе, - рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Принцип действия РЛС "Контейнер" построен на отражении радиосигнала от верхних слоев атмосферы. Дальность работы станции 3000 километров, она может обнаруживать подъем в воздух авиации и запуски ракет. Первый радар этого типа заступил на боевое дежурство в Мордовии в декабре 2019 года. Благодаря второй станции повысится точность системы.

При помощи загоризонтных РЛС будет создано сплошное радиолокационное поле для обнаружения высокоманевренных и малозаметных воздушных целей - по аналогии с дальними радарами системы предупреждения о ракетном нападении, сообщили ранее в Минобороны РФ. Радары типа "Контейнер" появятся в том числе и в Арктике.