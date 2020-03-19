Шнуров может принять участие в довыборах в заксобрание Петербурга

Лидер "Ленинграда" и член "Партии роста" Сергей Шнуров может принять участие в довыборах в заксобрание Санкт-Петербурга, на заседании партии региональному отделению рекомендовали выдвинуть кандидатуру музыканта.

"Во время очередного заседания 17 марта члены федерального политического совета "Партии Роста" рассмотрели этот вопрос ", - сообщил РИА Новости председатель партии Борис Титов.

Он отметил, что петербургское отделение в соответствии с уставом уполномочено выдвигать кандидатов на этих выборах. И было принято решение рекомендовать отделению выдвинуть Шнурова в качестве кандидата. Документы для регистрации музыкант пока не подавал, но участвовать в них собирается.

По информации Санкт-Петербургской избирательной комиссии, дополнительные выборы в заксобрание Петербурга назначены на 7 июня, кандидаты будут претендовать на место депутата по 21-му округу Павла Зеленкова, который скончался летом 2019 года.

Напомним, что Шнуров в феврале вступил в "Партию роста" и не исключил, что может принять участие в выборах в Госдуму в 2021 году.