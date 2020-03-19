В Заполярье подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Повторные тесты подтвердили коронавирусную инфекцию у гражданина Ирландии, который прилетел в Мурманск на шахматный турнир. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области.

Ирландец был госпитализирован 16 марта в больницу с подозрением на коронавирус. Первый анализ показал предварительно-положительный результат. Сегодня лаборатория новосибирского института "Вектор" подтвердила диагноз.

- Пациент находится в изолированном боксе, чувствует себя хорошо, - отметили в пресс-службе. - У него легкая степень заболевания. При необходимости лечение будет скорректировано консилиумом врачей, имеются все необходимые препараты.

Круг лиц, с которым контактировал заболевший, установлен. Принимаются противоэпидемические меры.

Напомним, в ночь на 18 марта в Мурманске полицейским удалось найти моряка с норвежского судна "Стакфел", сбежавшего из инфекционного отделения Мурманской областной клинической больницы, куда он был доставлен на карантин по подозрению на заражение коронавирусом. Пациент водворен обратно в обсерватор.