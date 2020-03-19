Власти Петербурга попросили не открывать двери незнакомцам из-за COVID-19

Петербургский комитет по законности и правопорядку обратился к горожанам с просьбой проявлять бдительность и не открывать двери людям, которые заявляют что устраивают поквартирные обходы под видом мониторинга ситуации по COVID-19 и борьбе с распространением коронавируса.

Как сообщает городской комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности, никакие службы поквартирного обхода граждан не проводят. Если вы не обращались в поликлинику и не вызывали врача на дом, то доктор к вам на самостоятельный поквартирный обход прийти не может никак.

В комитете призывают не открывать двери всем подозрительным лицам, которые представляются врачами, дезинфекторами или сотрудниками специальных служб. Также гражданам рекомендуется сразу же звонить в экстренные службы по телефону 112.

Также в комитете говорят, что сейчас полицейские выявляют деятелей, которые распространяют фейки о коронавирусе и пугают горожан.

В зоне особого риска сотрудники профильного комитета называют пожилых граждан. Петербургские власти призывают горожан позаботиться не только о себе, но и об окружающих из группы риска и вызывать полицию в случае, если в парадной замечены подозрительные лица.