Жителей Петербурга попросили подождать с женитьбой до конца апреля

Петербургский комитет по делам записи актов гражданского состояния обратился к горожанам с просьбой по возможности отложить бракосочетание до конца апреля. Как сообщает пресс-служба ведомства, повременить со свадьбой нужно, чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции.

Для тех, кому очень срочно надо пожениться, церемонии проводиться будут, но в профильном комитете просят максимально сократить количество присутствующих при государственной регистрации брака.

Если пара решила проверить чувства и прийти на регистрацию после 30 апреля, то нужно подать в органы ЗАГСа совместное заявление.

Стоит отметить, что с 18 марта в Петербурге приостановлен прием заявлений на бракосочетание в торжественной обстановке. Мораторий действует до 30 апреля.

Процедуры по государственной регистрации рождения, установлению отцовства, усыновления и удочерения ведутся в обычном режиме, правда, в профильном комитете призывают, если нет крайней необходимости, отложить визит в ЗАГС на всякий пожарный.