В Калмыкии ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом введен в Калмыкии, сообщает РИА Новости.

Ранее в республике отменили массовые мероприятия до 14 апреля.

По информации пресс-службы правительства Калмыкии, муниципальные штабы занимаются созданием запаса противовирусных и других лечебных препаратов, медицинского оборудования.

В связи с переходом на дистанционное обучение в республике ожидают возвращения домой студентов из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов.

В учебных заведениях установили режим свободного посещения занятий. Принято решение не проводить массовые мероприятия с количество участников более 50 человек.

Подтвержденных случаев заражения в Калмыкии нет.