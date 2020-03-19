Тюменцев предупредили об опасности "рассылок от ВОЗ" про коронавирус

На фоне эпидемии коронавируса мошенники начали рассылать сообщения якобы от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В письме предлагается перейти по ссылке и прочитать о первоочередных мерах защиты от инфекции. При переходе на сайт аферисты получают доступ к установке на телефон вредоносных программ, а также к персональным данным, хранящимся в гаджете.

Многочисленные факты уже отмечены в Тюменской области, в Югре и на Ямале. Специалисты отделения Банка России по Тюменской области призвали быть бдительными. Соблюдать элементарные правила финансовой безопасности. Не переходить по ссылкам и удалять все подозрительные письма. Всегда перепроверять информацию, полученную от незнакомых людей, установить антивирус на компьютер и мобильные устройства.

По данным Банка России, за прошедший год с банковских карт граждан в целом по стране было похищено 5,7 миллиарда рублей, что в четыре раза больше, чем за 2018 год. 70 процентов хищений осуществлялись с применением методов социальной инженерии, то есть в результате обмана или злоупотребления доверием граждане сами сообщали кибермошенникам данные своих банковских карт, пин-коды, пароли.