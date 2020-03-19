Российские синхронистки готовы к жесткой дисциплине и конкуренции

Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко были признаны Международной федерацией плавания (ФИНА) лучшими спортсменками 2019 года. Наш дуэт планировал начать новый олимпийский сезон на этапе Мировой серии в Париже. И, хотя коронавирус в Европе еще не так свирепствовал, главный тренер сборной Татьяна Покровская решила не рисковать здоровьем команды и не пустила девушек во Францию. Как оказалось, не зря.

Сейчас Ромашина и Колесниченко продолжают тренироваться на подмосковной базе "Озеро Круглое" в штатном режиме. Несмотря ни на что, в синхронном плавании никто не отменял правило: чем ближе находятся спортсменки друг к другу во время выполнения элементов, например, "барракуды", "рыбьего хвоста" или "лебедя", тем лучше.

Две Светы рассказали корреспонденту "РГ", что еще нужно, чтобы попасть и удержаться в сборной России.

Светлана, вы, как и Наталья Ищенко, вернулись в сборную после рождения ребенка. На чемпионате мира-2019 в Кванджу выиграли три "золота" - в соло и дуэте. Но есть мнение, что в спорте надо придерживаться принципа "уходя уходи" и "уступи дорогу молодым".

Светлана Ромашина: Я пришла в сборную 15 лет. Со мной плавали Ася Давыдова и Настя Ермакова, Эля Хасянова. Да, я вернулась. Но это не значит, что я занимаю чье-то место. Пусть молодежь продолжает бороться. Кажется, что мы прикрываем дорогу тем, кто мог бы попасть в состав раньше. Но я считаю, тем сильнее закаляется характер у претендентов. Они ведь должны не просто сидеть и ждать своей очереди, они должны бить копытом. Как говорится, везет тому, кто сам везет. Если будешь работать, прикладывать усилия, свое место получишь. Вот этот принцип действует везде: и в спорте, и в жизни. Но в нашем случае еще и тренеры делают ставку на более опытных спортсменок. Выбирая кого везти на Игры - чемпионку мира или олимпийскую чемпионку, тренер сделает ставку на имя и опыт.

Светлана Колесниченко: Хорошо, что девочки возвращаются. Это проверка для молодых. Не только их физических, но и моральных качеств. Я тоже была в такой ситуации перед Олимпиадой-2012. Мысленно я понимала, что еще рано, что я в Лондон не поеду, но боролась до последнего. Перед Токио тоже много кандидатов в состав сборной. Посмотрим, кто настоящий боец, кто достоин стоять в команде. Это хороший опыт.

Света, вы сами помните, как заслужили право стать частью дуэта?

Светлана Колесниченко: Помню, что плакала по вечерам. Звонила маме, спрашивала, почему они взяли меня. Я же так ужасно все делаю. Первые месяцы ничего не выходило. Я была чемпионкой мира в группе. Только в дуэте все по-другому, это совсем иная работа. Было непривычно и очень сложно. Но я понимала, что нельзя подвести команду и нужно работать в сто раз больше. Поэтому поставила перед собой цель, настроилась, что нужно пройти через все испытания. Позже у меня даже в соло на чемпионате мира 2017 года в Будапеште был образ женщины-воительницы, амазонки.

Светлана Ромашина: Да, в первые месяцы работы у Светы были слезы на глазах во время тренировок. Но она их сдерживала и шла делать элемент еще и еще раз. Когда мы с Наташей Ищенко и нашим тренером Татьяной Евгеньевной Данченко обсуждали варианты замены, мы вспоминали слова Аси Давыдовой. У нее тоже большой опыт выступлений в дуэте. А на тот момент она готовилась в группе к Олимпиаде в Лондоне. Ася всегда работала в паре со Светой и знала, насколько Колесниченко трудолюбивая, насколько чувствует воду. У нее все в порядке с техникой, она быстро исправляет ошибки. Поэтому мы пришли к общему решению, что Света тот человек, который будет пахать и достоин стоять в дуэте. К тому же мы очень подходили по ногам. У Светы красивые ноги, небольшие подъемчики.

Сразу две Светы в дуэте. Ермакова - Давыдова, как вы уже упомянули, в свое время "разделились" на Настю и Асю. Как к вам обращается ваш тренер Татьяна Данченко?

Светлана Ромашина: Если бы вы спросили в 2013 году, я бы нашла, как ответить. Тогда это было "Света" (спокойным тоном) и "Света!" (строго). Колесниченко была помоложе, только пришла в дуэт, и Данченко брала муштрой. Сейчас все спокойнее. Она просто показывает - Света и Света. В шутку иногда может назвать меня Светланой Алексеевной, если я в чем-то ошиблась. Но это бывает нечасто.

У вас обеих был сложный период, когда ваши партнерши брали паузу в карьере. Как справлялись?

Светлана Ромашина: С Наташей Ищенко мы с 2005 года практически вместе жили. Проводили друг с другом по 300 дней в году. Виделись больше, чем с нашими семьями. После Игр-2008 в Пекине даже ездили вместе отдыхать. Восемь лет совместной работы с Наташей стали отдельной частью моей жизни. Когда она сказала, что уходит в декрет, с одной стороны, я была готова. Но с другой, было чувство, что вырвали маленький кусочек из сердца. По сей день мы списываемся. Мне этого человека не хватает рядом. За столько лет работы становишься близкими и родными душой. Я не могу назвать Наташу своей лучшей подругой, и она скажет так же. Но это какая-то химия, которая зарождается между спортсменам-партнерами.

Светлана Колесниченко: Со Светой я делала первый дуэт, она была моим первым наставником. Только-только я привыкла, Света взяла перерыв. Мне было страшно опять столкнуться с чем-то новым. Так что я ее ждала, верила, что она вернется. С таким человеком приятно работать. Чувствуешь гордость. Не знаю, как она везде успевает: тренируется, работает мамой. Я приезжаю домой и валюсь с ног. Ей памятник надо поставить.

Фильм о подготовке олимпийской чемпионки гимнастки Маргариты Мамун носит говорящее название "За пределом". О многочасовых тренировках синхронисток тоже ходят легенды. Они такие же жесткие, как у "художниц"?

Светлана Ромашина: Во время беременности у меня был опыт тренерской работы. Я помогала Татьяне Данченко с дуэтом Колесниченко - Александра Пацкевич на чемпионате мира-2017 в Будапеште и самостоятельно готовила юниорский дуэт. Я вроде старалась, как Татьяна Данченко, не кричать, доходчиво все объяснять. Но бывало прорывало, что не могла остановиться. После чего я призналась нашему главному тренеру Татьяне Покровской, что понимаю, почему она кричит. И вообще мы привыкли к такому подходу. Бывает, что спортсмен не выдерживает натиска в сборной. У нас нужен пряник, но в большей степени кнут. 12 человек нужно держать в напряжении. Все продолжают бороться за место под солнцем. Все хотят на чемпионат мира, на Олимпиаду, куда отберут только восемь человек. Многие сидят на пороховой бочке. Пан или пропал. Покровская поддерживает всех в тонусе.

Если тренер кричит, это не значит, что он плохой. Спортсмен молчит, слушает и смотрит в рот тренеру. Меня так учили с детства: спортсмен должен быть предан тренеру. Понятно, что мы вырастаем, у нас появляются титулы, рот на замке становиться держать сложнее, хочется свое мнение высказать, ответить. Но могу сказать по себе, что и это тоже проходит. У меня было время, когда я хотела пререкаться с Данченко, хотя у нас обычно все тихо на тренировках. Но после рождения ребенка, все как-то спокойнее стало в голове. Можно про себя что-то буркнуть и заниматься дальше. Зачем идти на конфликт. Это того не стоит.

Света, действительно материнство изменило вашу тезку?

Светлана Колесниченко: Как спортсменка она стала еще более целеустремленной. Хотя куда больше?! Как человек - более спокойной, сдержанной, понимающей в каких-то ситуациях. Она вообще классная! Мне нравится, когда многократные олимпийские чемпионы - не просто великолепные спортсмены, а прекрасные люди в жизни. Для меня самое главное оставаться человечным в любой ситуации. Неважно, какой ты суперчемпион. Это как раз о Ромашиной.

Светлана, напарница о вас говорит с пиететом. Приятно?

Светлана Ромашина: Порой она меня по имени отчеству называет (смеется). Конечно, приятно. После таких слов хочется быть идеальной. Знаю о своих недостатках. Пытаюсь их искоренить. Хотя, наверное, до конца это сделать невозможно. Но в целом хочется оставаться человечным, неравнодушным. Наш мир становится более эгоистичным, каждый сам за себя. Каждый старается отхватить свой кусок, и неважно принадлежит он тебе или нет. На это смотришь с сожалением. Грустно даже становится. Но со своей стороны стараешься сделать мир лучше. Это уже не спорт, это личные отношения, качества.

Света, в сборной, помимо Ищенко и Ромашиной, есть и еще одна молодая мама - Саша Пацкевич, с которой вы тоже выступали. Можете однажды представить себя в такой роли?

Светлана Колесниченко: Не люблю загадывать. Как Бог даст. Но морально я готова идти по стопам девчонок.