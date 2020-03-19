Распоряжение администрации Томской области от 16 марта 2020 года № 139-ра "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

В целях реализации протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Российской Федерации от 13.03.2020 № 11, постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)":

1. Руководителям исполнительных органов государственной власти Томской области:

1) направлять лиц, замещающих государственные должности Томской области, должности государственной гражданской службы Томской области, и иных работников в служебные командировки на территории иностранных государств и в регионы Российской Федерации, неблагополучные по новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в исключительных случаях и только по поручению Губернатора Томской области, данному после вступления в силу настоящего распоряжения;

2) отказаться от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от участия в таких мероприятиях, за исключением мероприятий, проведение и участие в которых осуществляется по поручению Губернатора Томской области, данному после вступления в силу настоящего распоряжения;

3) обеспечить в пределах компетенции информирование населения о мерах по противодействию распространению в Томской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в настоящем распоряжении;

4) оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований и рекомендаций, указанных в настоящем распоряжении;

5) организовать взаимодействие с подведомственными областными государственными учреждениями, направленное на соблюдение данными организациями и их работниками требований и рекомендаций, указанных в настоящем распоряжении;

6) обеспечить перенос организуемых областными государственными учреждениями на территории Томской области театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий на более поздний срок.

2. Департаменту здравоохранения Томской области:

1) обеспечить координацию деятельности медицинских организаций Томской области, направленную на готовность к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.), отбору биологического материала и направлению его для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV);

2) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности на срок 14 дней без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в подпункте 3) пункта 5 настоящего распоряжения.

3. Заместителю Губернатора Томской области по социальной политике осуществлять в постоянном режиме мониторинг ситуации с распространением в Томской области коронавирусной инфекции с представлением информации Губернатору Томской области.

4. Рекомендовать общественным объединениям воздержаться от организации публичных мероприятий.

5. Рекомендовать гражданам, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с информацией на сайте Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.rospotrebnadzor.ru):

1) незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на территории, указанной в подпункте 3) пункта 5 настоящего распоряжения, контактную информацию по номерам телефонов 516-616 (Томск); 8-800-350-8850 (Томская область);

2) при появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому с вызовом медицинского работника без посещения медицинских организаций;

3) гражданам, прибывшим из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, обеспечить самоизоляцию на дому на 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, исключить посещение общественных мест).

6. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Томской области:

1) воздержаться от направления своих работников в служебные командировки на территории иностранных государств и в регионы Российской Федерации, неблагополучные по новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от принятия участия в таких мероприятиях;

2) осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и недопущение нахождения таких работников на рабочем месте;

3) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области незамедлительно представлять информацию о всех контактах работника, заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), в связи с исполнением им трудовых функций;

4) при поступлении информации от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области о заболевании работника новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) организовать проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший работник.

7. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (в том числе на торговых объектах, в местах проведения театральнозрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных мероприятий) и по перевозке железнодорожным, автомобильным, городским наземным электрическим транспортом, ежедневно проводить мероприятия по дезинфекции.

8. Рекомендовать организациям, находящимся в ведении федеральных органов исполнительной власти, осуществляющим образовательную деятельность:

1) осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и недопущению нахождения таких обучающихся на учебных местах;

2) обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений указанных организаций.

9. Рекомендовать дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям, профессиональным образовательным организациям и организациям дополнительного образования:

1) осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и недопущению нахождения таких обучающихся на учебных местах;

2) обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений указанных организаций;

3) при наличии возможности организовать перевод обучающихся на дистанционные формы обучения.

10. Рекомендовать главам муниципальных образований и органам местного самоуправления Томской области:

1) направлять лиц, замещающих муниципальные должности Томской области, должности муниципальной гражданской службы Томской области, и иных работников в служебные командировки на территории иностранных государств и в регионы Российской Федерации, неблагополучные по новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в исключительных случаях и только по поручению руководителя органа местного самоуправления муниципального образования Томской области, данному после вступления в силу настоящего распоряжения;

2) оказывать содействие и обеспечить условия для выполнения медицинскими организациями их функций по оказанию медицинской помощи и обеспечению санитарно-противоэпидемических мероприятий;

3) обеспечить в пределах компетенции информирование населения о мерах по противодействию распространению в Томской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в настоящем распоряжении;

4) оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований и рекомендаций, указанных в настоящем распоряжении.

11. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, расположенным в Томской области:

1) оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований и рекомендаций, указанных в настоящем распоряжении;

2) оказывать в пределах компетенции содействие исполнительным органам государственной власти Томской области в реализации мер по противодействию распространению в Томской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Губернатор Томской области С.А.Жвачкин







