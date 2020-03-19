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19 марта 2020 г.

Постановление правительства Тюменской области от 18 марта 2020 года № 122-п "О внесении дополнения в постановление от 17.03.2020 № 120-п"

Дата подписания 18 марта 2020 г.
Опубликован 19 марта 2020 г.

Документ является поправкой к

Постановление правительства Тюменской области от 17 марта 2020 года № 120-п "О введении режима повышенной готовности"

В постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности" внести следующее изменение:

дополнить пунктом 3.3.1 следующего содержания

"3.3.1. выезды групп обучающихся на территории других муниципальных образований, субъектов Российской Федерации, стран, организованные образовательными организациями, указанными в пункте 3.3 настоящего постановления, либо их представителями;".

Губернатор области А.В.Моор



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