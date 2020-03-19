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19.03.2020 08:03
Рубрика: Легковые авто

В Иране появился свой электромобиль

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.asbe-bokhar.com Фото: www.asbe-bokhar.com
Фото: www.asbe-bokhar.com

Иранский автопроизводитель Iran Khodro разработал первый в своей истории электромобиль Runna Electric.

Фото: iStock
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Runna Electric построен на основе серийно производимого седана Runna, представляющего собой подвергнутый рестайлингу седан Peugeot 206.

Машина оснащена двигательной установкой собственной разработки компании. К сожалению, технические характеристики мотора производитель не сообщает. Тяговая батарея емкостью 30кВт*ч размещена под полом кузова и не отнимает пространства в салоне. Запас хода Runna Elecric на полном заряде - до 220 км.

Фото: www.asbe-bokhar.com

Седан на электротяге в снаряженном состоянии всего на 100 кг тяжелее машины с бензиновым двигателем 1,6 л.

Фото: iStock
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Серийное производство Runna Electric планируют развернуть в ближайшие два года. Напомним, что Иран находится под санкциями практически всех развитых стран и для него закрыты почти все формы сотрудничества с ними в промышленности, науке, финансовом и военном секторах и нефтегазовой отрасли.

Вместе с тем розничные цены на бензин одни из самых низких в мире - 0,1 доллара за литр, по данным Global Petrol Prices.

Фото: www.asbe-bokhar.com