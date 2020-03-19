В Южной Корее 152 новых случая заражения COVID-19

Ситуация с коронавирусом COVID-19 в Южной Корее продолжает развиваться по положительному сценарию. Хотя число новых заболевших за сутки превысило 100 человек, но выздоровевших за это же время существенно больше. Власти страны теперь обеспокоены возможностью начала второй волны вируса, которую могут спровоцировать прибывающие из зарубежья люди.

Как заявил сегодня представитель министерства здравоохранения Республики Корея (РК), за сутки в стране зафиксировано 152 новых случая заражения COVID-19. При этом новый мини-очаг заражения возник в том же Тэгу, где находится основной центр распространения вируса. Общее число случаев заражения в Южной Корее теперь составляет 8565.

Но при этом продолжает заметно снижаться число больных, так как количество выздоравливающих в последние дни существенно опережает темпы появления новых инфицированных. Так, за сутки были признаны здоровыми еще 407 человек, доведя общее число выздоровевших до 1947. Число же носителей вируса за сутки снизилось на 262 человека, дойдя до 6527 человек.

К сожалению продолжает расти смертность, хотя и медленными темпами. За сутки скончались семь человек, но потом после брифинга стало известно о еще двух умерших. На полдень 19 марта численность скончавшихся составила 93 человека, а показатель смертности 1,07 процента.

Параллельно с борьбой с коронавирусом внутри страны у властей Южной Кореи появилась новая забота. Так как центр распространения COVID-19 переместился из Азии в Европу, то участилось количество случаев завоза инфекции теми, кто прибывает из других стран - как самими корейцами, так и гражданами третьих государств. За последние пять дней выявлено уже 16 таких случаев. Медики предупреждают, что это может привести ко второй волне заражения в стране. В этой связи Южная Корея уже ужесточила правила въезда в страну, обязав всех отчитываться о состоянии здоровья в течение двух недель, а также проводя проверки температуры, но, как признано, этого не достаточно, чтобы поставить надежный заслон на пути возвращения инфекции. В этой связи в настоящий момент в правительстве Кореи ведется обсуждение дополнительных мер. Не исключено, что Южная Корея в итоге может последовать примеру ряда европейских стран, которые закрылись от прибытия иностранцев, введя карантин.