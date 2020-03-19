В Мадриде гостиницу приспособили для лечения коронавируса

Министерство здравоохранения Мадридского автономного сообщества предоставило медикам дополнительно 365 комнат для размещения пациентов, у которых был обнаружен коронавирус. Речь идет о номерах одного из столичных отелей. Сегодня туда будут переведены первые пациенты, чтобы снизить нагрузку на больницы. Еще одна гостиница откроет свои двери для инфицированных в пятницу.

По словам владельца первого "медицинского отеля", он очень горд своим участием в этом проекте.

Для ухода за пациентами будут привлечены студенты-медики, которым в ближайшее время предстоит сдать выпускной экзамен. А опытные врачи сосредоточатся на тяжелых больных, которые останутся в клиниках (в критическом состоянии находятся порядка 30 процентов инфицированных в регионе).

Как ожидается, в стартовавшем сегодня проекте примут участие более 40 отелей, что позволит разместить до 9 тысяч пациентов.

Согласно последним данным, в Испании зарегистрировано 14769 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, из них 5637 - в Мадриде.

Власти страны ввели режим карантина, выход на улицу без веской причины наказывается штрафами до 30 тысяч евро.