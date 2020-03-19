Власти Никарагуа сообщили о первом случае коронавируса в стране

В Нигарагуа выявлен первый заразившийся коронавирусом - это гражданин страны, который 15 марта прибыл из Панамы. Такую информацию сообщила вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо, отметив, что мужчина заразился в Панаме.

Когда он вернулся на родину, то почувствовал симптомы заболевания. Сейчас мужчина проходит лечение, пишет РИА Новости. Власти Никарагуа заверяют, что готовы оказать медицинскую помощь всем заболевшим, однако не намерены объявлять карантин.

Более того, въезд не ограничен даже для путешественников из стран, где бушует коронавирус (в случае, если у них нет симптомов заболевания). Несмотря на это, жители Никарагуа раскупили все маски и дезинфицирующие гели. Местный Walmart был вынужден ограничить продажи дезинфицирующих средств тремя единицами на человека.