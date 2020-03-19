Volvo отзывает все модели из-за сбоя системы автоторможения

Компания Volvo объявила о глобальном отзыве практически всех своих моделей, выпущенных в период с 9 ноября 2018 года по 11 марта 2020 года. Причиной отзывной кампании называется некорректная работа системы автоматического экстренного торможения (AEB) с функцией определения пешеходов.

Проблему первой зафиксировала Федерация датских автомобилистов (FDM). Как показало тестирование, при определенных сценариях фирменный помощник может давать сбой. А именно - электроника бездействовала, в то время как должна была активировать экстренное торможение на скоростях 80 км/ч и 130 км/ч. Также в ходе технического расследования выяснилось, что сбой был вызван конфликтом нового оборудования (датчики, радары и т.д) и софта, который был установлен в автомобилях Volvo до модернизации.

В руководстве шведской марки подчеркивают, что технический сбой до настоящего времени не спровоцировал ни одной аварии. Отзыв распространяется на модели Volvo S60, S90, V60, V60 Cross Country, V90, V90 Cross Country, XC40, XC60 и XC90. В общей сложности отзывается 736 430 машин. Представители Volvo начнут связываться с владельцами проблемных машин, начиная с мая текущего года.

Владельцы могут также обратиться к дилерам компании по собственной инициативе. На сервисе автомобилям Volvo бесплатно обновят прошивку, отвечающую за работу системы AEB. Напомним, что система автоматического экстренного торможения сканирует пространство впереди движущегося автомобиля и используя данные о его скорости и траектории движения оценивает вероятность столкновения.

При возникновении угрозы аварии электроника с помощью звуковых и визуальных сигналов предупреждает водителя о необходимости предпринять какие-либо действия. Если водитель никак не реагирует, а угроза столкновения по-прежнему высока, система инициирует автоматическое экстренное торможение.