Более половины вузов России перешли на дистанционное обучение

27 процентов работают, но со сбоями: информационная инфраструктура вузов и пропускные способности каналов связи не готовы к нагрузкам, которые кратно выросли.
10 процентов вузов не могут подключить к онлайну всех студентов.
4 процента вузов, к сожалению, вообще не готовы к новой образовательной виртуальной реальности. В основном, это вузы в небольших городах в отдаленных регионах России.
Чтобы помочь всем, у кого сейчас есть проблемы, Минобрнауки ведет переговоры с Минкомсвязи и с ведущими мобильными операторами.
Также Валерий Фальков сообщил, что подписал приказ о работе общежитий, гостиниц, домов отдыха и санаториев, подведомственных министерству.
В документе прописаны уже озвученные ранее меры о соблюдении санитарных норм, запрете на вход для посторонних, необходимости карантина.
Но в целом единых правил работы этих учреждения устанавливать нельзя.
- Это контрпродуктивно, - считает министр. - Решения должны принимать руководители на местах, потому что в разных регионах страны ситуация очень отличается.
Кроме того, Фальков попросил ректоров вузов больше внимания иностранным студентам, которые сейчас остаются в России.