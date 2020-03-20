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20.03.2020 13:36
Рубрика: Общество

Более половины вузов России перешли на дистанционное обучение

Текст: Мария Агранович
60 процентов российских вузов уже полностью перешли на онлайн-обучение студентов. Об этом сообщил на очередном заседании рабочей группы Минобрнауки глава ведомства Валерий Фальков.

27 процентов работают, но со сбоями: информационная инфраструктура вузов и пропускные способности каналов связи не готовы к нагрузкам, которые кратно выросли.

10 процентов вузов не могут подключить к онлайну всех студентов.

Фото: iStock
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4 процента вузов, к сожалению, вообще не готовы к новой образовательной виртуальной реальности. В основном, это вузы в небольших городах в отдаленных регионах России.

Чтобы помочь всем, у кого сейчас есть проблемы, Минобрнауки ведет переговоры с Минкомсвязи и с ведущими мобильными операторами.

Также Валерий Фальков сообщил, что подписал приказ о работе общежитий, гостиниц, домов отдыха и санаториев, подведомственных министерству.

В документе прописаны уже озвученные ранее меры о соблюдении санитарных норм, запрете на вход для посторонних, необходимости карантина.

Но в целом единых правил работы этих учреждения устанавливать нельзя.

- Это контрпродуктивно, - считает министр. - Решения должны принимать руководители на местах, потому что в разных регионах страны ситуация очень отличается.

Кроме того, Фальков попросил ректоров вузов больше внимания иностранным студентам, которые сейчас остаются в России.

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