Большунов обиделся на норвежцев

Победитель Кубка мира по лыжным гонкам Александр Большунов признался, что обиделся на соперников из Норвегии, когда они отказались от участия в заключительных этапах Кубка мира.

Большунов стал гостем программы "Вечерний Ургант" на Первом канале. Он рассказал о том, как узнал о своей победе в общем зачете Кубка мира из-за отказа Йоханнеса Клебо и Пола Голберга от выступления на этапах в Северной Америке.

"Узнал о победе, когда был в Канаде. Была тренировка в зале, тренер подошел и сказал: "Санек, поздравляю". Я говорю: "Как? Еще есть гонки, будем бороться". Первые мои эмоции - обиделся. Главные мои соперники просто взяли и не приехали ко мне на праздник, чтобы за меня порадоваться", - сказал он.

По словам Большунова он бы все равно стал обладателем главного приза, поскольку опережал соперников на 500 очков.