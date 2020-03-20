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20.03.2020 13:45
Рубрика: Власть

ЦИК утвердил порядок проведения голосования по Конституции

Текст: Галина Мисливская
Центризбирком России на заседании в пятницу принял постановление о порядке подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу об одобрении поправок в Конституцию.
Фото: Александр Бахтин/ТАСС Фото: Александр Бахтин/ТАСС
Фото: Александр Бахтин/ТАСС

"ЦИК постановляет утвердить порядок общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ", - говорится в документе.

Фото: Пресс-служба ЦИК РФ
ЦИК: Досрочное голосование по Конституции может быть продлено до 7 дней

В соответствии с порядком, голосование состоится на всей территории РФ и за пределами страны. План работы избирательных комиссий формируется с учетом даты, определенной в указе президента РФ о назначении голосования - 22 апреля. Однако, как неоднократно подчеркивала глава ЦИК Элла Памфилова, работа может быть приостановлена в случае неблагоприятного развития ситуации с коронавирусом и возобновлена после назначения новой даты.

Пока участковым избирательным комиссиям (УИК) предписано начать информационную работу с 22 марта 2020 года. С 25 марта заработает система "Мобильный избиратель", которая позволит гражданам проголосовать по месту фактического нахождения. До 16 апреля можно будет подать заявления о включении в списки не по месту постоянного проживания через портал госуслуг, МФЦ, территориальные комиссии и УИК (с 11 апреля).

Процедура предусматривает проведение досрочного голосования. Его период будут устанавливать региональные избиркомы, исходя из ситуации на местах. В первой версии порядка проведения предусматривался трехдневный срок, в новой - до семи дней на усмотрение субъекта РФ. В труднодоступных местностях, на полярных станциях голосование стартует за 20 дней до основной даты. По каждому виду голосования будут составлены акты, наблюдатели и представители СМИ вправе получить их копии.

Фото: Михаил Синицын/РГ
В ЦИКе представили сайт о поправках в Конституцию и процедуре голосования

В ходе заседания была также утверждена форма бюллетеня. В ней содержится описание порядка заполнения, а также вопрос, вынесенный на всероссийское голосование ("Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?") и варианты ответа "Да" или "Нет". В республиках РФ бюллетени могут быть напечатаны на двух и более языках.

В день голосования участки откроются в 8 утра по местному времени и закроются в 8 вечера.

Также члены ЦИК приняли календарный план работы. Если эпидемиологическая обстановка позволит провести кампанию в намеченные сроки, окончательные итоги общероссийского голосования будут установлены решением Центризбиркома не позднее 28 апреля 2020 года.

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