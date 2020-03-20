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20.03.2020 21:27
Рубрика: Спорт

Фигуристка Радионова рассказала о романе с футболистом ЦСКА

Текст: Максим Домчев
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Фигуристка Елена Радионова решила раскрыть личность своего бойфренда.

Известная фигуристка Елена Радионова в Instagram раскрыла личность своего бойфренда. Она разместила фотографию с полузащитником футбольного клуба ЦСКА 22-летним Константином Кучаевым.

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"Спустя несколько лет решились выставить. Спасибо", - ответила фигуристка на один из комментариев.

21-летняя Радионова стала первой в истории двукратной чемпионкой мира среди юниоров в женском одиночном катании, выиграв чемпионаты 2013-го и 2014-го годов. Она стала чемпионкой России в 2015-м. На международной арене на взрослом уровне дважды выигрывала серебро чемпионатов Европы и один раз стала третьей на чемпионате мира.

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