"Яндекс" поддержит водителей и курьеров с коронавирусом

"Яндекс.Такси", "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка" сформируют фонд для финансовой поддержки своих водителей и курьеров, ставших жертвами эпидемии. Решение об этом уже одобрено Советом директоров MLU BV.

Средства из фонда будут направлены на выплаты сотрудникам, у которых диагностирован коронавирус и тем, кто помещен на карантин из-за контактов с зараженными, пояснил представитель "Яндекса".

Сейчас компания прорабатывает механизмы реализации программы, все детали будут опубликованы в официальных ресурсах компании в ближайшие дни.