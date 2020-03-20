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20.03.2020 13:10
Рубрика: Культура

Яндекс.Эфир предоставит площадку всем, кто создает свой контент

Текст: Сусанна Альперина

Революция в мире создания и потребления контента происходит повышенными темпами. Благодарить за это или нет эпидемию коронавируса - мы узнаем уже в ближайшем будущем. Яндекс.Эфир отреагировал на то, что люди, сидя дома, много времени проводят в Сети, следующим образом: устроил эксперимент. В пятницу на сервисе появится кнопка "Загрузить видео", которая будет доступна всем пользователям.

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
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Это означает, что теперь Яндекс.Эфир становится платформой для размещения профессионального контента. Помимо фильмов, сериалов и прямых трансляций культурных событий, в Яндекс.Эфире уже представлены популярные блогеры, всех их привлекали на платформу силами сотрудников. Теперь же на новой площадке для качественного контента все могут проявить свой талант. И - что важно - в перспективе им собираются предложить разнообразные способы монетизации (от показа мультироллов до нативной интеграции брендов в произведение, говорится в релизе), а также помощь в создании и продвижении контента и интеграцию в Яндекс.Дзен.

Это означает, что теперь предложить свое видео зрителям Эфира могут все, кто создает видеоконтент высокого качества. Лучший контент будет показываться в тематических каналах Эфира, а также может быть показан на главной странице Яндекса. Чтобы зрители видели только качественные ролики, они будут проходить модерацию.

Фото: iStock
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"Мы видим свою задачу в том, чтобы помочь талантливым людям заявить о себе и завоевать популярность. Новым авторам непросто добиться успеха на давно существующих платформах, - говорит руководитель Яндекс.Эфира Денис Имполитов. - В Эфире найдется место как для признанных профессионалов, так и для тех, кто только начинает свой творческий путь, но уже делает качественный видеоконтент".

Справка "РГ"

Яндекс.Эфир - это платформа для блогеров и персональный видеосервис, где можно бесплатно смотреть эксклюзивные шоу, прямые трансляции спортивных и культурных событий, фильмы, сериалы и видео блогеров. На сервисе доступны более 200 тематических каналов и канал "Мой эфир", который подстраивается под вкусы человека и предлагает наиболее интересный ему контент.

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