Трамп изменил формат саммита G7 из-за коронавируса

Саммит G7 в июне 2020 года пройдет в формате видеоконференции. Такое решение принял президент США Дональд Трамп.

Отказаться от личных встреч с лидерами других государств главе Белого дома пришлось из-за коронавируса. "Решение принято в соответствии с существующими мерами по сдерживанию распространения заболевания", - цитирует ТАСС заместителя пресс- секретаря администрации США Джадда Дира.

Напомним, саммит G7 должен был пройти в резиденции Трампа в Кэмп-Дэвиде (штат Флорида). Согласно последним данным, число случаев заражения коронавирусом в США увеличилось до 13 тысяч 159 человек, скончались 176 человек.