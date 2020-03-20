Распоряжение главы Республики Карелия от 19 марта 2020 года № 165-р

Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р с изменениями, внесенными распоряжениями Главы Республики Карелия от 14 марта 2020 года № 145-р, от 16 марта 2020 года № 151-р, от 17 марта 2020 года № 156-р, следующие изменения:

1) в преамбуле слова "2019-nCoV" заменить словами "COVID-19";

2) в пункте 4 слова "2019-nCoV" заменить словами "COVID-19";

3) в пункте 5 слова "2019-nCoV" заменить словами "COVID-19";

4) в пункте 6 слова "2019-nCoV" заменить словами "COVID-19";

5) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:

"7.1. Рекомендовать лицам, находящимся на территории Республики Карелия, воздержаться от поездок за пределы территории Республики Карелия, в том числе в другие субъекты Российской Федерации с неблагополучной ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).";

6) в пункте 8 слова "2019-nCoV" заменить словами "COVID-19";

7) в пункте 9:

а) в подпункте 3 слова "2019-nCoV" заменить словами "COVID-19";

б) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

"4) обеспечить оптимальный режим рабочего (служебного) времени и времени отдыха работников, предусматривающий при наличии такой возможности:

гибкий график прибытия/убытия на рабочее место, позволяющий избежать скопления работников и обеспечивающий нахождение на рабочем месте одновременно не более 50 процентов работников;

использование в приоритетном порядке электронного документооборота и технических средств связи для обеспечения взаимодействия, связанного с исполнением обязанностей;

применение дистанционного формата работы.";

8) пункт 11 дополнить абзацами следующего содержания:

"обеспечить оптимальный режим рабочего (служебного) времени и времени отдыха государственных гражданских служащих Республики Карелия (работников), предусматривающий при наличии такой возможности:

гибкий график прибытия/убытия на рабочее место, позволяющий избежать скопления государственных гражданских служащих Республики Карелия (работников) и обеспечивающий нахождение на рабочем месте одновременно не более 50 процентов государственных гражданских служащих Республики Карелия (работников);

использование в приоритетном порядке электронного документооборота и технических средств связи для обеспечения взаимодействия, связанного с исполнением обязанностей;

применение дистанционного формата работы, в первую очередь в отношении лиц, имеющих детей в возрасте до 10 лет.";

9) в пункте 11.2 слова "2019-nCoV" заменить словами "COVID-19";

10) в пункте 12 слова "2019-nCoV" заменить словами "COVID-19";

11) в пункте 13 слова "2019-nCoV" заменить словами "COVID-19";

12) в пункте 14 слова "2019-nCoV" заменить словами "COVID-19";

13) дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:

"14.1. Установить, что в общественных местах, общественном транспорте несовершеннолетние могут находиться при наличии индивидуальных средств защиты (масок), несовершеннолетние до 14 лет включительно - при наличии индивидуальных средств защиты (масок) и в сопровождении взрослых.".

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







