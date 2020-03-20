Колонна "Давид Сасунский": как армяне подарили Красной армии 21 танк

Город Эчмиадзин - духовный центр Армении. Здесь находится главный храм Армянской апостольской церкви, отсюда же берет начало история знаменитой танковой колонны "Давид Сасунский". Именно церковь смогла объединить армянские диаспоры разных стран мира в один из самых тяжелых для Советского Союза периодов Великой Отечественной войны.

К декабрю 1942 года места компактного проживания армян, Крымский полуостров, Краснодарский край и Ростов-на-Дону, были захвачены фашистами. Тогда же проходили ожесточенные бои в районе Сталинграда и в самом городе. В этот переломный момент армянская церковь решила помочь Красной армии.

В январе 1943 года местоблюститель Эчмиадзинского патриаршего престола архиепископ Геворг Чорекчян организует сбор средств на создание танковой колонны. Она была названа в честь героя средневекового эпоса Давида Сасунского. Архиепископ Геворг обратился к представителям церковных кругов и призвал их к защите отечества. Обращение было направлено во все епархии армянской апостольской церкви и к ее пастырям. При этом архиепископ проявил большой дипломатический талант.

Как рассказал доктор исторических наук Александр Черемин, Иран в то время был оккупирован. Причем, Северная часть, включая Тегеран, советскими войсками, а южная - британскими. Несмотря на это, Геворг Чорекчян пообщался с армянами, живущими и в южной части, и с теми, кто жил на северной стороне. Также он призвал вносить средства диаспоры городов Тир, Дамаск, Александрия, Буэнос-Айрес, Каир, Ницца и других.

К руководству Советского Союза было направлено обращение с просьбой открыть специальный счет в Госбанке СССР, на который можно было бы переводить валютные средства из разных стран мира. И такой счет был открыт. Сбор средств проходил очень активно. Первым ценный дар сделал сам архиепископ. Он передал бриллиантовую панагию - один из символов армянских католикосов. Также была перечислена крупная сумма из сбережений Эчмиадзина.

По словам Александра Черемина, в Аргентине собрали такую сумму, что она не поместилась в три чемодана - 580 тысяч долларов. Армяне Нью-Йорка передали 195 тысяч долларов, армяне Тегерана - 1 миллион 67 тысяч реалов. Внушительные вклады сделали и диаспоры других стран. Были переданы также различные церковные предметы из драгоценных металлов и камней на сумму 812 тысяч рублей.

По тем временам это были огромные деньги. Их хватило на создание 21 танка. Ответ Иосифа Сталина, в котором он поблагодарил армян, был опубликован во всех газетах страны.

Опыт боевых действий показал, что танки Т-34 необходимо модернизировать. Т-34-85 имел улучшенную бронезащиту, просторную башню и мощную 85-миллиметровую пушку. Модернизированная машина могла уничтожать немецкие "Тигры" и "Пантеры".

Такими машинами и была укомплектована танковая колонна "Давид Сасунский". На одной стороне башни было написано "Давид Сасунский" по-армянски, на другой - по-русски.

В конце марта 1944 года колонна, в которой была 21 машина, поступила в 119-ый отдельный танковый полк, воевавший в составе 2-го Прибалтийского фронта. Особую доблесть танкисты проявили во время освобождения белорусского города Полоцк в ходе операции "Багратион". Это был укрепрайон, где сосредоточились шесть немецких дивизий. На подступах к Полоцку фашисты создали оборонительную полосу "Тигр": мощные укрепления, противотанковые минные поля, сложные инженерные заграждения. Дополнительную сложность представляла труднопроходимая болотистая местность вокруг города.

Как рассказал Черемин, танки применялись, в том числе, и для разминирования. К ним прикрепляли тралы, и они делали проходы в минных полях противника. Огневая поддержка танков позволила захватить мост через Западную Двину, который фашисты подготовили к взрыву. Это обеспечило переброску советских частей на правый берег реки.

Упорные бои за Полоцк продолжались четыре дня. Он был полностью очищен от врага, а советские войска продолжили преследовать неприятеля в направлении города Лепень. 119 инженерно-танковый полк продолжил боевой путь в Прибалтике, где и завершил свою миссию. После победы полк вошел в состав Московского военного округа. 23 июля 1944 года он был награжден орденом Красного Знамени. Позже на его основе был сформирован 135-й гвардейский танковый полк.