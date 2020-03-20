Ничего не «слишком»: ювелирный дом Bvlgari создал отделку для электромобиля Fiat
Ювелирный дом Bvlgari вместе с концерном Fiat представили New 500 - первую электрическую модель серии 500. Ее можно назвать автомобилем-драгоценностью: из-за кастомизированной отделки, необычных аксессуаров и украшенных цветными драгоценными камнями деталей она получила название, отражающее чисто итальянский гедонизм - Mai troppo, что в переводе значит "никогда не слишком" или "много не бывает".
Ничего не "слишком" для этой необычной машины. Новая модель 500 - первый полностью электрический автомобиль концерна FCA и по-своему уникальный плод работы дома Bvlgari. Металлизированная краска оттенка "императорский шафран", характерного для Bvlgari, получена за счет добавления особой золотой пыли - ценного отхода ювелирного производства из цехов компании в Валенце.
Вдохновленный травертиновыми скобами римских мостовых, ювелирный мотив Bvlgari Parentesi украшает переднюю решетку двигателя, напоминая ажурные узоры ювелирных украшений. Блестящие колесные диски задуманы как лучи золотого света.
Приборная панель отделана разноцветным шелком, который расписан вручную - этот экстравагантный штрих вполне отражает стиль Bvlgari.
Контрастирующие с яркой окраской автомобиля сиденья обиты темной кожей бензинового оттенка - он называется красивым словом "октановый". Края сидений декорированы вышивкой, рисунок которой перекликается с оформлением приборной панели.
Ключ зажигания выполнен из чистого золота. Логотип на руле украшен композицией из аметиста, цитрина и топаза - эту деталь можно снять и носить отдельно как брошь.
Этот автомобиль создан в единственном экземпляре и будет выставлен на аукцион в июле. Вырученные средства пойдут в один из благотворительных экологических фондов Леонардо ди Каприо.