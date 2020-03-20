Ювелирный дом Bvlgari вместе с концерном Fiat представили New 500 - первую электрическую модель серии 500. Ее можно назвать автомобилем-драгоценностью: из-за кастомизированной отделки, необычных аксессуаров и украшенных цветными драгоценными камнями деталей она получила название, отражающее чисто итальянский гедонизм - Mai troppo, что в переводе значит "никогда не слишком" или "много не бывает".

Ничего не "слишком" для этой необычной машины. Новая модель 500 - первый полностью электрический автомобиль концерна FCA и по-своему уникальный плод работы дома Bvlgari. Металлизированная краска оттенка "императорский шафран", характерного для Bvlgari, получена за счет добавления особой золотой пыли - ценного отхода ювелирного производства из цехов компании в Валенце.

Вдохновленный травертиновыми скобами римских мостовых, ювелирный мотив Bvlgari Parentesi украшает переднюю решетку двигателя, напоминая ажурные узоры ювелирных украшений. Блестящие колесные диски задуманы как лучи золотого света.

Фото: Bvlgari

Приборная панель отделана разноцветным шелком, который расписан вручную - этот экстравагантный штрих вполне отражает стиль Bvlgari.

Фото: Bvlgari

Контрастирующие с яркой окраской автомобиля сиденья обиты темной кожей бензинового оттенка - он называется красивым словом "октановый". Края сидений декорированы вышивкой, рисунок которой перекликается с оформлением приборной панели.

Фото: Bvlgari

Ключ зажигания выполнен из чистого золота. Логотип на руле украшен композицией из аметиста, цитрина и топаза - эту деталь можно снять и носить отдельно как брошь.

Фото: Bvlgari

Этот автомобиль создан в единственном экземпляре и будет выставлен на аукцион в июле. Вырученные средства пойдут в один из благотворительных экологических фондов Леонардо ди Каприо.