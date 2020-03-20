NI назвал сильные и слабые стороны танка Т-64

В США проанализировали сильные и слабые стороны танка Т-64.

The National Interest называет его элитным супертанком времен холодной войны. Как отмечается в публикации, он являлся инновационным для своего времени. Т-64 оказался первым советским танком с композитной броней, автоматом заряжания и гладкоствольным орудием. Но при этом он был дорогой и сложной в эксплуатации машиной.

По замыслу конструкторов Т-64 должен был совместить высокий уровень защиты и огневую мощь тяжелого танка с маневренностью среднего. Для этого использовалась композитная броня, облегчавшая его вес. Кроме того автомат заряжания уменьшал количество членов экипажа с четырех до трех человек. Все это, а также компактный двигатель, помогло сохранить относительно небольшой силуэт танка. Однако новый двигатель оказался недостаточно надежным и увеличивал затраты на производство Т-64.

Установка на танк 125-миллиметрового гладкоствольного орудия позволила использовать в бою противотанковые управляемые ракеты. Пушка увеличила огневую мощь, но боеприпасы большего диаметра занимали больше места, их количество было ограничено.

"Несмотря на вышеупомянутые недостатки, платформа Т-64 по-прежнему используется, хотя и со значительными улучшениями", - пишет The National Interest. В качестве примера в публикации приводится украинский основной боевой танк Т-64БМ "Булат".