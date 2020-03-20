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20.03.2020 13:08
Рубрика: Общество

Правительство учредило стипендии имени Алферова для молодых ученых

Текст: Александр Емельяненков
Правила назначения и выплаты персональных стипендий имени Жореса Алферова для молодых ученых в области физики и нанотехнологий утверждены постановлением правительства России от 19 марта 2020 года. А сами эти стипендии, напомним, учреждены в соответствии с указом президента РФ от 12 июля 2019 года "Об увековечении памяти Ж.И. Алферова".
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Как следует из текста постановления, размещенного на официальном сайте кабмина, с 1 сентября 2020 года устанавливаются 10 персональных стипендий имени Ж.И. Алферова для молодых ученых в области физики и нанотехнологий. Размер такой стипендии - 20 тысяч рублей в месяц. Назначаются они Министерством науки и высшего образования РФ по результатам ежегодного конкурсного отбора.

Фото: Александр Емельяненков/РГ
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Тем же документом утверждаются правила назначения и выплаты. Претендовать на получение стипендии имени Жореса Алферова могут кандидаты наук в возрасте до 35 лет или доктора наук не старше 40, которые работают на штатных должностях в российских научных организациях или вузах. В эту же категорию попадают аспиранты в возрасте до 30 лет, которые обучаются в очной аспирантуре (адъюнктуре) и по программам, имеющим государственную аккредитацию.

Отдельно оговаривается, что в число таких стипендиатов не могут входить "получатели грантов президента Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований молодых (до 35 лет) российских ученых - кандидатов наук и молодых (до 40 лет) российских ученых - докторов наук". Исключаются и те молодые ученые, аспиранты и адъюнкты, которые уже получают стипендию президента или правительства РФ с целью подготовки кадров и поддержки перспективных научных исследований и разработок по приоритетным направлениям модернизации российской экономики.

Министерству науки и высшего образования поручено разработать процедуру конкурсного отбора, требования к кандидатам и организациям, которые их номинируют. Предполагается, что отбор кандидатов на персональную стипендию Жореса Алферова будет проводиться совместно с Советом по грантам президента России.

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