Указ губернатора Псковской области от 19 марта 2020 года № 33-УГ "О первоочередных мероприятиях по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, оказавшихся в зоне риска в связи с осуществлением мер по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Законом области от 19 февраля 2002 г. № 174-ОЗ "О системе органов исполнительной власти Псковской области", указом Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" постановляю:

1. Комитету по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области:

1) определить перечень отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска в связи с осуществлением мер по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), предусмотренных указом Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (далее соответственно - Перечень, меры по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции);

2) подготовить и внести в Администрацию Псковской области проекты законов области о внесении изменений в:

а) Закон области от 05 октября 2012 г. № 1199-ОЗ "О патентной системе налогообложения" в части снижения размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность в отраслях экономики, указанных в Перечне, годового дохода, установленного на 2020 год;

б) Закон области от 29 ноября 2010 г. № 1022-ОЗ "О ставках налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения" в части снижения в 2020 году ставок налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, указанных в Перечне;

3) подготовить обращения Губернатора области в адрес Правительства Российской Федерации и Рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с предложениями по дополнительным мерам, направленным на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, указанных в Перечне.

2. Автономной некоммерческой организации "Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области" (микрокредитная компания) в случае обращения субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, указанных в Перечне, имеющих не исполненные обязательства в отношении задолженности, возникшей после 15 марта 2020 г. в связи с осуществлением мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, по микрозаймам по договорам, заключенным с автономной некоммерческой организацией "Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области" (микрокредитная компания), осуществлять при наличии оснований реструктуризацию такой задолженности.

3. Государственному предприятию Псковской области "Управление недвижимостью" по заявлениям арендаторов, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность в отраслях экономики, указанных в Перечне, уменьшать на 90 процентов размер арендной платы за пользование объектами недвижимого имущества, находящимися в государственной собственности Псковской области (за исключением земельных участков), не менее чем на 3 месяца.

4. Рекомендовать организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, предоставляющим в аренду (субаренду) объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Псковской области, в том числе, торговые центры (комплексы), административно-деловые центры и помещения в них:

1) по заявлениям арендаторов (субарендаторов), являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность в отраслях экономики, указанных в Перечне, предоставлять отсрочку (рассрочку) по оплате арендных и коммунальных платежей, подлежащих уплате в связи с заключением договоров аренды (субаренды) с указанными лицами;

2) не применять штрафные санкции в случае нарушения субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность в отраслях экономики, указанных в Перечне, обязательств по оплате арендных и коммунальных платежей, подлежащих уплате в связи с заключением договоров аренды (субаренды) с указанными лицами.

5. Рекомендовать УФНС России по Псковской области предоставлять в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации отсрочку или рассрочку по уплате налогов, сборов и страховых взносов субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях экономики, указанных в Перечне, обратившимся с соответствующим заявлением по причине причинения им ущерба в результате распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

6. Рекомендовать субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях экономики, указанных в Перечне, обратиться в УФНС России по Псковской области с заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налогов, сборов и страховых взносов по причине причинения им ущерба в результате распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

7. Органам исполнительной власти Псковской области проводить информационно-разъяснительную работу с субъектами малого и среднего предпринимательства по вопросам, связанным с осуществлением мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

8. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на заместителя Губернатора области Салагаеву Н.А.

Губернатор области М.Ведерников







