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20.03.2020 15:05
Рубрика: Власть

Путин обсудил на совещании с Совбезом РФ экономику и коронавирус

Текст: Кира Латухина

Меры по стабилизации экономики и разработку вакцины от коронавируса президент обсудил на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Как сообщили в Кремле, участники обменялись мнениями по социально-экономической ситуации, "включая вопросы по стабилизации экономики в условиях сильных волнений и кризисных проявлений на международных рынках".

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Также на повестке была работа координационных структур по противодействию коронавирусу, включая усилия по разработке вакцины.

Президент рассказал о своих международных телефонных контактах, состоявшихся на этой неделе. Напомним, что 19 марта, например, Владимир Путин говорил о мерах борьбы с коронавирусом с председателем КНР Си Цзиньпином.

В совещании приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель главы Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МИД Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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