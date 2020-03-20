Путин оценил работу сотрудников ТАСС

Двое сотрудников Санкт-Петербургского регионального информационного центра ТАСС поощрены распоряжением президента РФ Владимира Путина. Документ размещен на информационном портале правовой информации.

В распоряжении отмечается, что за заслуги в развитии отечественных средств массовой информации президент наградил Почетной грамотой президента РФ заместителя директора Санкт-Петербургского регионального информационного центра ТАСС Марину Желнинову, а также объявил благодарность руководителю Технического отдела Санкт-Петербургского регионального информационного центра ТАСС Алексею Волкову.

Кроме того, президент наградил генерального директора Русского музея Владимира Гусева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.