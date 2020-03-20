Медик посоветовал избавляться от вредных привычек во время самоизоляции

Самоизоляция может стать идеальной возможностью для заботы о здоровье, рассказал главный внештатный специалист по медпрофилактике подмосковного министерства здравоохранения Юрий Шалягин. Специалист дал несколько советов тем, кто вынужден временно сидеть дома после возвращения из зарубежных стран.

Одна из главных рекомендаций - рациональный подход к питанию. Готовить еду преимущественно самому, заменить жареные блюда вареными. И никакого алкоголя: вопреки мифам спиртное только подрывает иммунитет. Также во время самоизоляции можно попробовать бросить курить, ведь курильщики тяжелее переносят легочные болезни.

"Чтобы сформировать привычку, необходим 21 день, - комментирует Юрий Шалягин. - Двух недель хватит для того, чтобы взять за правило заботу о здоровье. Прежде всего, при условии хорошего самочувствия, следует включить в распорядок дня физические упражнения".