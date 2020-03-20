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20.03.2020 10:01
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сергунина: 40% молодых москвичей задумываются об открытии своего дела

Текст: Любовь Проценко

Социологи выяснили, что об открытии малого бизнеса задумывается 42 процента жителей Москвы в возрасте от 18 до 24 лет и 38 процентов горожан от 25 до 34 лет. 24 процента респондентов из этих возрастных групп собираются начать свое дело в течение одного-двух лет.

Треть опрошенных москвичей (всех возрастов) считают, что могли бы легко начать свое дело, их 31 процент. О наличии знаний и опыта для создания бизнеса заявила почти половина респондентов (41 процент). У 18 процентов участников опроса есть все возможности, чтобы открыть бизнес в течение ближайших шести месяцев.

Данные исследования ВЦИОМ прокомментировала заммэра Москвы Наталья Сергунина:

Россиянам расскажут, как открыть свой экобизнес

- Правительство Москвы старается постоянно совершенствовать экосистему для бизнеса. Меры поддержки сегодня охватывают самые разные направления. Предпринимателям предоставляются льготы и субсидии, для них проводятся бесплатные консультации и обучающие программы, переводятся в электронный вид госуслуги, расширяется линейка полезных в работе онлайн-сервисов. Начинающим и действующим экспортерам город помогает в продвижении продукции на зарубежных рынках.

45 процентов участников опроса согласились с тем, что в Москве есть все возможности для создания бизнеса с нуля.

Наиболее привлекательной чертой предпринимательства респонденты считают независимость, работу на себя (57 процентов). Кроме того, они отмечают возможность заниматься любимым делом (48 процентов), гибкую нагрузку и свободный график (39 процентов) и высокий доход (28 процентов).

Исследование проводилось по телефону в конце 2019 года. В нем приняли участие 1200 жителей Москвы в возрасте от 18 лет.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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