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20 марта 2020 г. 19:40
Общество
Текст: Артем Локалов

Операция "Жуков"

В Москве демонтировали памятник маршалу, поставили на его место новый, но собираются вернуть прежний
В пятницу в Москве демонтировали памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади. И заменили другой скульптурой Жукова. Но и ее решили убрать. "Родина" рассказывает, что происходит.
Новый памятник Георгию Жукову - на постаменте, прежний - внизу. Фото: Артем Локалов
Новый памятник Георгию Жукову - на постаменте, прежний - внизу. Фото: Артем Локалов

О том, что памятник Жукову собираются реставрировать, не сообщалось. Его установили перед зданием Исторического музея в 1995 году. Над монументом работали Вячеслав Клыков (его не стало в 2006-м) и Юрий Григорьев, который умер год назад.

После открытия памятник многие критиковали. Предлагалось перенести монумент на Поклонную гору и даже в Калужскую область - на родину полководца. Тем не менее, монумент простоял на своем месте почти четверть века.

А рано утром 20 марта монумент спилили. На его место поставили копию. Правда, она отличается от первоначального варианта. Пожалуй, главное изменение - теперь маршал не опускает правую руку, как бы указывая на место, а подносит к козырьку фуражки, отдавая воинское приветствие.
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Кто именно распорядился демонтировать памятник, а на его место поставить новый, неизвестно.

К собравшимся журналистам вышел глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов и заявил, что с постамента новый монумент тоже снимут.

- Ни о какой замене памятника не может быть речи, - сообщил Емельянов. - Это плановые реставрационные работы, запланированные на март. Была идея временного размещения на этом месте копии скульптуры, но с некоторыми изменениями. Но в связи с состоянием постамента решено и копию отвезти в мастерские, а после реконструкции вернуть исторический памятник на место.

По словам Емельянова, о состоянии постамента стало известно уже в процессе работ. На вопрос, почему изначально была идея поставить не точную копию, а измененный вариант, представитель департамента не ответил, добавив лишь, что к 9 мая реставраторы постараются вернуть исторический памятник на место. Очевидно, к этому сроку должны укрепить и постамент.

Но почему о реставрации - тем более в знаковом месте для города - ничего не говорилось? Впечатление, что это делалось оперативно, чтобы не привлечь внимания общественности. А получилось наоборот.

Теперь специалисты отмечают, что памятник снят с постамента некорректно - а именно срезан. И задаются вопросом, как его можно теперь восстановить.

Основание памятника, с которого он был срезан. / Артем Локалов

Важный момент. Памятник Жукову не является объектом культурного наследия - ни федерального, ни московского уровня. Отсюда, очевидно, и такое обращение с ним.

Фото: ТАСС
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Москвовед и один из основателей движения "Архнадзор" Рустам Рахматуллин тоже отмечает, что монумент не имеет охранного статуса:

- Выскажу личное мнение, не архнадзоровское. Вариант памятника работы Клыкова, на мой взгляд, слабый. В традиционной скульптуре нужна определенность жеста. А самое слабое место в клыковском памятинке - как раз неопределенность. Жест должен быть ясен, а не толковаться. На новом варианте рука определенно отдает честь. Может, это не придает художественности, но это возвращает памятник в традицию. А движение рукой вперед и вниз - то, что у памятника Клыкова - это скорее больше относится к градооснованию. Что не вяжется с темой парада Победы 1945 года, который принимал здесь маршал Жуков. Поэтому новый вариант мне нравится больше.

Демонтированный памятник маршалу Жукову и новый вариант на постаменте. / Артем Локалов

Так, может, это - примерка? Возможно, после того, как все увидели новый вариант, появится петиция за установку новой версии? А ту, что была на Манежной, отправят на Поклонную или в Калужскую область?

- Не могу это прокомментировать, - говорит Рахматуллин. - Ели бы это была копия, а тут новый вариант, изготовленный, насколько понимаю, в мастерских покойного Клыкова... При этом есть информация, что сам он не был доволен своей работой.

Кстати, в 1995-м в Москве был установлен еще один памятник Георгию Жукову - в начале проспекта, который носит его имя.

Тут полководец совсем другой, нежели в центре Москвы - в полевой форме, с биноклем, размышляющий над стратегической операцией. Вокруг этого памятника, в сквере, долгое время ведутся ремонтные работы, которые, очевидно, тоже должны завершить к Дню Победы. Демонтировать этот монумент не планируется. Пока...

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