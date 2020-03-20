В Бурятии полицейского обвинили во взятке в 8 млн рублей

В Тункинском районе Бурятии начальник межмуниципального отдела полиции подозревается в получении взятки в особо крупном размере (часть шестая статьи 290 УК РФ).

По данным следствия, преступление произошло в 2017 году во время строительства автодороги "Култук-Монды". Полицейский приказал своим подчиненным приостановить работу принадлежащего местному предпринимателю карьера, с которого поставлялась песчано-гравийная смесь.

После чего через знакомого злоумышленник организовал поставку на стройку смеси с другого карьера, где ее добывали нелегально. За это коррупционер получил почти восемь миллионов рублей, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого сотрудника меры пресечения в виде заключения под стражу.