В Приморье ввели режим свободного посещения в детсадах

В рамках мер по борьбе с коронавирусом в Приморском крае с 20 марта вводится режим свободного посещения в детсадах, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

С этого же числа занятия во всех организациях дополнительного образования края отменяются.

Отменены выезды детей за пределы РФ. Методички о том, как учить детей в условиях некоторых ограничений и как организовать образовательный процесс после каникул, которые в крае продлятся с 23 марта до 1 апреля, будут направлены в школы и детские сады.