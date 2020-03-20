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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

"Война и мир" к юбилею Победы

Дальневосточная премьера оперы Сергея Прокофьева состоится на Приморской сцене Мариинского театра
Текст: Ирина Дробышева
Дальневосточная премьера оперы Сергея Прокофьева состоится сегодня на Приморской сцене Мариинского театра.
Фото: Ирина Дробышева Фото: Ирина Дробышева
Фото: Ирина Дробышева

Участники постановки рассказали журналистам, как шла работа над самым грандиозным произведением русской оперной классики по роману Льва Толстого "Война и мир". Выбор для первой в этом году оперной премьеры в театре объяснили желанием отметить 75-летие победы в Великой Отечественной войне.

Фото: istock
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- Серьезные даты должны отмечаться большими произведениями, поэтому мы выбрали это масштабное полотно о войне, о подвиге русского народа и о силе его духа, - сказал главный дирижер Приморской сцены Мариинского театра Павел Смелков. - Протягивая арку между войной 1812 года и Великой Отечественной, мы хотим показать, что трагические события такого масштаба всегда находят отражение в творчестве русских композиторов. Прокофьеву удалось передать эмоции и ужасы войны. Но это опера и про любовь, верность, великие и сильные чувства. Мы не первый раз ставим его оперы, однако масштаб и грандиозность этой партитуры - отдельная задача для оркестра, огромная работа для певцов и хора. Надеюсь, постановка запомнится надолго и будет ярким событием театральной весны на нашей сцене.

К слову, в Мариинском театре оперу ставили несколько раз. В 1977 году она стала одной из первых работ нового главного дирижера Юрия Темирканова, в 1991 году, в год 100-летия Прокофьева, Валерий Гергиев и английский режиссер Грэм Вик впервые поставили полную версию "Войны и мира" (спектакль длится 4,5 часа). Большую известность получила постановка 2000 года, ее режиссером был Андрей Кончаловский, сценографом - Георгий Цыпин, художником по костюмам - Татьяна Ногинова. Спектакль имел счастливую гастрольную судьбу.

В 2016 году маэстро Гергиев заказал режиссеру Кристине Лариной для концертного зала Мариинского театра полусценическую версию. Она повторяет сюжет масштабного романа, с сокращением некоторых сцен, и длится три часа.

Как подчеркнула ответственный концертмейстер Мариинского театра, заслуженная артистка России Ирина Соболева, "не каждый театр решается ставить такую густонаселенную персонажами оперу, и только великие оперные дома мира показывают ее или имеют в планах". Она рассказала о любопытном факте: Лев Толстой, зная о бурном развитии кинематографа, как-то обмолвился, что "хотел бы что-то написать для кинематографа". Знал ли об этом Прокофьев, неизвестно, но, когда в 1946 году знаменитый оперный режиссер Борис Покровский первым взялся за постановку, он пришел в ужас. Она была написана… как кинематографическое произведение, ставить ее на театральной сцене было практически невозможно.

- Там нет опускания занавеса и ожидания публикой смены декораций, стремительно меняющиеся картины идут очень быстро одна за другой, видимо, как и задумал Прокофьев. Он работал над оперой с 1941 по 1947 год, потом еще лет двенадцать редактировал и не оставил четких указаний, как ее исполнять, видимо, оставив это на суд дирижеров и режиссеров. Но мы постарались бережно обращаться с материалом, сохранив главную мысль произведения, - отметила Ирина Соболева.

Для приморской сцены режиссер Кристина Ларина добавила, сохранив продолжительность спектакля, некоторые детали и сцены из полной версии.

- Я ставила оперу, основываясь на воспоминаниях Прокофьева, а он начал ее писать с картины смерти князя Андрея Болконского. И в нашей постановке сюжет развивается с этой сцены, когда герой, вспоминая ужасы войны и счастье мира, многое переосмыслил в своей жизни, - рассказала Кристина Ларина.

Фото: iStock
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Главному художнику-постановщику Петру Окуневу пришлось решать непростую задачу, чтобы при смене картин, с помощью видеопроекции и легко трансформирующихся мобильных блоков, показать "иллюзорность происходящего". Но по сути спектакль остался классическим, что подчеркивают исторические костюмы той эпохи. Их автор - Татьяна Ногинова.

- У Приморской сцены Мариинского театра не такая длинная история, поэтому браво Владивостоку за смелость! На премьерных показах в главных партиях выступят солисты Мариинского театра, имеющие опыт выступления в разных постановках "Войны и мира". Тем самым они передадут свой опыт более молодым певцам, которые только начинают жить в этом репертуаре. Но в труппе есть уже, и не один состав, который может в будущем исполнять все партии. Мы рассчитываем, что опера будет популярной не только у приморских зрителей, но и на гастролях, - подчеркнула Ирина Соболева.

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