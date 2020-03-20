Дальневосточная премьера оперы Сергея Прокофьева состоится сегодня на Приморской сцене Мариинского театра.

Участники постановки рассказали журналистам, как шла работа над самым грандиозным произведением русской оперной классики по роману Льва Толстого "Война и мир". Выбор для первой в этом году оперной премьеры в театре объяснили желанием отметить 75-летие победы в Великой Отечественной войне.

- Серьезные даты должны отмечаться большими произведениями, поэтому мы выбрали это масштабное полотно о войне, о подвиге русского народа и о силе его духа, - сказал главный дирижер Приморской сцены Мариинского театра Павел Смелков. - Протягивая арку между войной 1812 года и Великой Отечественной, мы хотим показать, что трагические события такого масштаба всегда находят отражение в творчестве русских композиторов. Прокофьеву удалось передать эмоции и ужасы войны. Но это опера и про любовь, верность, великие и сильные чувства. Мы не первый раз ставим его оперы, однако масштаб и грандиозность этой партитуры - отдельная задача для оркестра, огромная работа для певцов и хора. Надеюсь, постановка запомнится надолго и будет ярким событием театральной весны на нашей сцене.

К слову, в Мариинском театре оперу ставили несколько раз. В 1977 году она стала одной из первых работ нового главного дирижера Юрия Темирканова, в 1991 году, в год 100-летия Прокофьева, Валерий Гергиев и английский режиссер Грэм Вик впервые поставили полную версию "Войны и мира" (спектакль длится 4,5 часа). Большую известность получила постановка 2000 года, ее режиссером был Андрей Кончаловский, сценографом - Георгий Цыпин, художником по костюмам - Татьяна Ногинова. Спектакль имел счастливую гастрольную судьбу.

В 2016 году маэстро Гергиев заказал режиссеру Кристине Лариной для концертного зала Мариинского театра полусценическую версию. Она повторяет сюжет масштабного романа, с сокращением некоторых сцен, и длится три часа.

Как подчеркнула ответственный концертмейстер Мариинского театра, заслуженная артистка России Ирина Соболева, "не каждый театр решается ставить такую густонаселенную персонажами оперу, и только великие оперные дома мира показывают ее или имеют в планах". Она рассказала о любопытном факте: Лев Толстой, зная о бурном развитии кинематографа, как-то обмолвился, что "хотел бы что-то написать для кинематографа". Знал ли об этом Прокофьев, неизвестно, но, когда в 1946 году знаменитый оперный режиссер Борис Покровский первым взялся за постановку, он пришел в ужас. Она была написана… как кинематографическое произведение, ставить ее на театральной сцене было практически невозможно.

- Там нет опускания занавеса и ожидания публикой смены декораций, стремительно меняющиеся картины идут очень быстро одна за другой, видимо, как и задумал Прокофьев. Он работал над оперой с 1941 по 1947 год, потом еще лет двенадцать редактировал и не оставил четких указаний, как ее исполнять, видимо, оставив это на суд дирижеров и режиссеров. Но мы постарались бережно обращаться с материалом, сохранив главную мысль произведения, - отметила Ирина Соболева.

Для приморской сцены режиссер Кристина Ларина добавила, сохранив продолжительность спектакля, некоторые детали и сцены из полной версии.

- Я ставила оперу, основываясь на воспоминаниях Прокофьева, а он начал ее писать с картины смерти князя Андрея Болконского. И в нашей постановке сюжет развивается с этой сцены, когда герой, вспоминая ужасы войны и счастье мира, многое переосмыслил в своей жизни, - рассказала Кристина Ларина.

Главному художнику-постановщику Петру Окуневу пришлось решать непростую задачу, чтобы при смене картин, с помощью видеопроекции и легко трансформирующихся мобильных блоков, показать "иллюзорность происходящего". Но по сути спектакль остался классическим, что подчеркивают исторические костюмы той эпохи. Их автор - Татьяна Ногинова.

- У Приморской сцены Мариинского театра не такая длинная история, поэтому браво Владивостоку за смелость! На премьерных показах в главных партиях выступят солисты Мариинского театра, имеющие опыт выступления в разных постановках "Войны и мира". Тем самым они передадут свой опыт более молодым певцам, которые только начинают жить в этом репертуаре. Но в труппе есть уже, и не один состав, который может в будущем исполнять все партии. Мы рассчитываем, что опера будет популярной не только у приморских зрителей, но и на гастролях, - подчеркнула Ирина Соболева.