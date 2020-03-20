В Ижевске пенсионерка отдала за снятие "порчи" 116 тысяч рублей

В Ижевске 73-летняя пенсионерка отдала мошеннице за снятие порчи 116 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

На остановке общественного транспорта по улице Ворошилова к ней подошла незнакомая женщина и сказала, что на пенсионерку и ее дочь наложена порча, а потом предложила провести ритуал очищения.

В это время к ним подошла еще одна женщина и рассказала, что целительница помогла ей вернуть мужа и посоветовала провести обряд.

Пенсионерку попросили на следующий день принести шампунь, зубную пасту и все имеющиеся сбережения, и запретили рассказывать о ритуале родственникам. Женщина сняла все свои деньги с банковского счета, отдала их мошенницам, а когда вернулась за ними, на встречу с ней никто не пришел.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК России ("Мошенничество, совершенное в крупном размере"). Сейчас сотрудники полиции устанавливают личности преступниц.