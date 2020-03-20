Житель Тольятти получил 1336 штрафов за нарушение ПДД

В Тольятти Самарской области злостный нарушитель правил дорожного движения и привлекался к административной 1336 раз. Об этом на своей официальной страничке в соцсети сообщила ГИБДД Тольятти.

Тьяттинские инспекторы рассказали, что сейчас в РФ у 72 человек есть более тысячи неуплаченных штрафов и один из таких "рекордсменов" зарегистрирован по месту жительства в Автограде.

Госавтоинспекторы вместе с судебными приставами сейчас решают вопрос ареста автомобиля должника.

Кроме того, у злостного неплательщика может быть приостановлено действие водительского удостоверения, а также ему могут запретить выезд из России.

Еще на тольяттинского нарушителя за неуплату штрафов составлено 28 административных материалов.