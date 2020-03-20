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20.03.2020 09:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Тольятти получил 1336 штрафов за нарушение ПДД

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Тольятти Самарской области злостный нарушитель правил дорожного движения и привлекался к административной 1336 раз. Об этом на своей официальной страничке в соцсети сообщила ГИБДД Тольятти.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Знак об установке камер фиксации нарушений появится в ПДД

Тьяттинские инспекторы рассказали, что сейчас в РФ у 72 человек есть более тысячи неуплаченных штрафов и один из таких "рекордсменов" зарегистрирован по месту жительства в Автограде.

Госавтоинспекторы вместе с судебными приставами сейчас решают вопрос ареста автомобиля должника.

Кроме того, у злостного неплательщика может быть приостановлено действие водительского удостоверения, а также ему могут запретить выезд из России.

Еще на тольяттинского нарушителя за неуплату штрафов составлено 28 административных материалов.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Средняя Волга ПФО ПФО Самарская область

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