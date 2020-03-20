В Удмуртии учителя признали виновным в убийстве и растлении детей

В Удмуртии присяжные признали учителя Большекибьинской школы Можгинского района виновным в убийстве и растлении малолетних. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Известно, что 24 сентября 2016 года мужчина был со своей знакомой в поле около деревни Нижний Вишур Можгинского района. Пара поссорилась, и мужчина нанес женщине множество ударов металлическим прутом, от чего та скончалась на месте.

После этого он ушел с места преступления, но чуть позже вернулся, узнав, что в сумке потерпевшей лежат 90 тысяч рублей. Забрав сумку, он снова ушел.

- Помимо этого, коллегией присяжных заседателей житель Можгинского района признан виновным в совершении семи преступлений против половой свободы малолетних девочек, являющихся ученицами школы, - говорится в сообщении.

Подсудимый свою вину не признал. Обсуждения окончательного вердикта будут после 10 апреля этого года.