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20.03.2020 12:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

МВД опровергло данные о пассажирах, штурмующих аэропорт Красноярска

Текст: Екатерина Дементьева
Информация, растиражированная СМИ, о пассажирах, прилетевших в Красноярск из стран Азии и штурмовавших выход из аэропорта из-за затянувшейся санитарной проверки, оказалась фейком.

Ранее в соцсетях появилось видео оформления направлений на карантин: в кадре находится множество людей, в том числе с маленькими детьми, а бланки заполняют всего четыре сотрудника Роспотребнадзора. Автор видео отмечает, что оно было снято в аэропорту Красноярска, ждать очереди пришлось около полутора часов. Однако штурма полицейского оцепления в ролике нет.

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление на транспорте МВД России по СФО, ситуации, чтобы пассажиры буквально смели полицейское оцепление, не было.

"Интерфакс" уточняет, что, по данным пресс-службы красноярского аэропорта, лишь несколько человек вышли за пределы охранной зоны - им надоело ждать оформления справок о карантине. Вместе с тем, агентство подтверждает, что столпотворение в аэропорту было, поскольку одновременно, около семи вечера, прибыли сразу два самолета из Паттайи - в общей сложности около 700 человек.

"Скопление пассажиров было. Все граждане, прибывающие из-за границы, обязаны пройти 14-дневный карантин. Им вручаются соответствующие постановления. Они должны были оставить данные о своем пребывании. Кто не получил их в порту, постановления будут доставлены на дом", - приводятся в сообщении слова представителя Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Фото: iStock
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Региональное управление Роспотребнадзора через СМИ также уточнило, что оформление прибывших пассажиров заняло много времени, поскольку банки заполнялись вручную, а сотрудников не хватало - на них сейчас легла очень большая нагрузка. Вместе с тем ведомство опровергает информацию о том, что бланков было недостаточно, утверждая, что пассажирам надо было просто подождать. Также отмечается, что с пятницы количество сотрудников Роспотребнадзора в аэропорту увеличено.

Напомним, 18 марта Роспотребнадзор в связи с угрозой распространения коронавируса издал постановление, согласно которому пассажиры, прибывающие в Россию из-за рубежа, обязаны пройти двухнедельный карантин, начиная со дня прибытия.

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