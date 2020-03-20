МВД опровергло данные о пассажирах, штурмующих аэропорт Красноярска

Информация, растиражированная СМИ, о пассажирах, прилетевших в Красноярск из стран Азии и штурмовавших выход из аэропорта из-за затянувшейся санитарной проверки, оказалась фейком.

Ранее в соцсетях появилось видео оформления направлений на карантин: в кадре находится множество людей, в том числе с маленькими детьми, а бланки заполняют всего четыре сотрудника Роспотребнадзора. Автор видео отмечает, что оно было снято в аэропорту Красноярска, ждать очереди пришлось около полутора часов. Однако штурма полицейского оцепления в ролике нет.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление на транспорте МВД России по СФО, ситуации, чтобы пассажиры буквально смели полицейское оцепление, не было.

"Интерфакс" уточняет, что, по данным пресс-службы красноярского аэропорта, лишь несколько человек вышли за пределы охранной зоны - им надоело ждать оформления справок о карантине. Вместе с тем, агентство подтверждает, что столпотворение в аэропорту было, поскольку одновременно, около семи вечера, прибыли сразу два самолета из Паттайи - в общей сложности около 700 человек.

"Скопление пассажиров было. Все граждане, прибывающие из-за границы, обязаны пройти 14-дневный карантин. Им вручаются соответствующие постановления. Они должны были оставить данные о своем пребывании. Кто не получил их в порту, постановления будут доставлены на дом", - приводятся в сообщении слова представителя Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Региональное управление Роспотребнадзора через СМИ также уточнило, что оформление прибывших пассажиров заняло много времени, поскольку банки заполнялись вручную, а сотрудников не хватало - на них сейчас легла очень большая нагрузка. Вместе с тем ведомство опровергает информацию о том, что бланков было недостаточно, утверждая, что пассажирам надо было просто подождать. Также отмечается, что с пятницы количество сотрудников Роспотребнадзора в аэропорту увеличено.

Напомним, 18 марта Роспотребнадзор в связи с угрозой распространения коронавируса издал постановление, согласно которому пассажиры, прибывающие в Россию из-за рубежа, обязаны пройти двухнедельный карантин, начиная со дня прибытия.