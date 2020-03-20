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20.03.2020 15:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Барнаульском зоопарке показали новорожденных камышовых котят

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)

Сотрудники Барнаульского зоопарка "Лесная сказка" показали в соцсетях первое видео с новорожденными камышовыми котятами. Двое очаровательных малышей появились на свет в Международный женский день.

На видео, которое размещено на официальной странице зоопарка ВКонтакте, попал момент, как котята, которым всего 12 дней отроду, сладко спят со своей мамой Жужей.

Фото: minskzoo.by
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Напомним, что в январе Жужу (второе имя Кейси) привезли в Барнаул из Краснодара специально для "жирного и злого" камышового кота Айко, которому долго не могли найти пару. До весны Жужа должна была находиться на карантине, но каково же было удивление сотрудников зоопарка, когда 8 марта она родила двух котят.

Это стало неожиданным подарком на день рождения директора "Лесной сказки" Сергея Писарева. Поэтому он предложил назвать новорожденных Марта и Серега, если котята будут разнополые.

"В нашем зоопарке настолько благоприятная для размножения атмосфера, что уже и участие самцов не обязательно", - шутливо комментируют этот удивительный случай сотрудники.

Кроме того, на днях сотрудники зоопарка сообщили о том, что родителями в очередной раз стали пара гималайских медведей Даша и Жора. Пол медвежонка, которому уже больше двух месяцев, пока неизвестен.

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