Калининградские власти ответили на призыв присоединить регион к Польше

Власти Калининградской области не готовы комментировать степень вменяемости некоторых читателей польской "Gazeta Wyborcza", призвавших использовать сложившуюся из-за коронавируса ситуацию для присоединения региона к Польше.

Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков, добавив, что никакой дискуссии на официальном уровне по этому поводу не ведется.

Независимая ежедневная газета, одно из самых известных польских изданий, опубликовала материал о положении Калининградской области в связи с эпидемией. "Польша и Литва решили временно закрыть границы, так что российский эксклав на Балтийском море оказался в полуизоляции", - пишет "Gazeta Wyborcza".

Далее в тексте приводятся соответствующие действительности факты: в Калининградской области ввели режим повышенной готовности, отменены массовые мероприятия, большинство образовательных учреждений перешли на онлайн обучение. Закрытие границ не касается грузовых перевозок, а местные торговые сети уверяют, что запасов на складах хватит на 20-30 дней даже при полной изоляции региона.

Под текстом на сайте газеты появились комментарии читателей. "Всегда можно устроить референдум, вдруг жители захотят войти в состав Польши", - пошутил один, "Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", - поддержал другой. Судя по реакции соцсетей, у самих калининградцев эти комментарии вызвали преимущественно смех.